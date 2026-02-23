Castellón da luz verde definitiva a los terrenos del futuro Censal Parc, el mayor parque urbano de la ciudad

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado de manera definitiva la adquisición de los terrenos correspondientes a la Fase I de desarrollo de Censal Parc, el que será el mayor parque urbano de la ciudad. El acuerdo se ha adoptado en una Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada este 23 de febrero de 2026, con un único punto en el orden del día.

El concejal de Desarrollo Urbanístico, Sergio Toledo, ha destacado que “con este paso dado esta mañana podemos empezar a desarrollar el mayor parque urbano de la ciudad, un compromiso que adquirimos en su día con la ciudadanía y que permitirá transformar la zona este de Castellón contando además para su desarrollo con fondos europeos”.

40.000 metros cuadrados en la primera fase

La primera fase del proyecto verá la luz esta misma legislatura y supondrá el desarrollo de cerca de 40.000 metros cuadrados de un total previsto de 122.000 metros cuadrados. Esta actuación inicial contará con una inversión de 5,3 millones de euros.

El proyecto contempla amplias zonas verdes y espacios pensados para el disfrute de todos los públicos, consolidando una de las actuaciones estratégicas más relevantes del actual equipo de gobierno en materia de urbanismo y sostenibilidad.

Un parque diseñado con la participación ciudadana

El diseño de Censal Parc ha contado con un importante proceso participativo. El consistorio habilitó un cuestionario online, complementado con encuestas presenciales, para recoger propuestas vecinales. En total, más de 7.000 encuestas fueron contestadas y validadas.

A partir de estas aportaciones, el parque incluirá zonas infantiles, un auditorio al aire libre, espacios destinados a personas mayores, áreas de paseo, zonas de sombra, bancos y entornos adecuados para la celebración de actividades deportivas y de ocio.

Un proyecto estratégico con fondos europeos

Censal Parc se enmarca en la estrategia de renaturalización de la ciudad, con el objetivo de hacer de Castellón un municipio más verde, accesible y sostenible.

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), dentro del Plan de Actuación Integrado de Castellón correspondiente al periodo de programación 2021-2027.

Con esta aprobación definitiva, el inicio de las obras del futuro gran pulmón verde de la ciudad está cada vez más cerca.