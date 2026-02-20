Comauto Sport presenta el nuevo Jeep Compass y el Fiat 500 Hybrid en su exposición

El concesionario Comauto Sport anuncia la llegada a su exposición de dos de los lanzamientos más destacados del grupo Stellantis: el nuevo Jeep Compass y el renovado Fiat 500 Hybrid. Dos propuestas muy diferentes, pero con un denominador común: tecnología, eficiencia y adaptación a las nuevas necesidades de movilidad.

El nuevo Jeep Compass supone un salto generacional dentro del segmento SUV compacto. Mantiene el ADN aventurero de la marca, pero da un paso más en sofisticación, confort y digitalización. Su diseño exterior evoluciona hacia una imagen más robusta y aerodinámica, mientras que el interior gana en espacio, calidad percibida y funcionalidad. Destaca su maletero, que alcanza hasta 550 litros, reforzando su orientación familiar y viajera.

En el apartado técnico, el Compass apuesta por el equilibrio entre estabilidad y confort, además de incorporar avanzados sistemas de asistencia a la conducción y conectividad. La gama disponible incluye versiones electrificadas con motorizaciones e-Hybrid, híbridas enchufables 4xe y una variante 100 % eléctrica.

Por su parte, el Fiat 500 Hybrid marca el regreso del icono italiano en una versión más accesible, sin renunciar a la tecnología ni a la eficiencia. Conserva su diseño atemporal y su carácter urbano, ahora con un sistema híbrido suave que mejora el consumo y la suavidad de conducción. Está disponible en tres carrocerías —Hatchback, 3+1 y Cabrio— e incorpora conectividad avanzada y asistentes pensados para la ciudad.

Con estas incorporaciones, Comauto Sport refuerza su oferta con dos modelos complementarios que combinan estilo, innovación y electrificación. Además, el concesionario celebrará jornadas de puertas abiertas los días 20 y 21 de febrero, de 9:00 a 19:30 horas, para que los clientes puedan conocer de cerca todas las novedades.