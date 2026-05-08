Ratifican el ingreso en prisión del condenado por agresión sexual detenido en Cuenca tras su fuga

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tarancón (Cuenca), en funciones de guardia, ha ratificado este jueves el ingreso en prisión provisional del hombre condenado a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

El arresto se produjo este jueves en el municipio de Montalbo (Cuenca), donde el hombre había sido localizado tras permanecer huido de la justicia. Sobre él pesaba una orden de busca y captura dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, después de no comparecer en el juzgado el pasado 9 de abril, fecha en la que debía ingresar voluntariamente en prisión.

Tras su detención, el individuo fue puesto a disposición judicial en el partido judicial de Tarancón, donde la jueza de guardia ha confirmado la medida de prisión provisional ya acordada previamente por la Audiencia Provincial de Castellón.

La investigación se inició tras su incomparecencia y derivó en una orden de detención que fue ampliada posteriormente. En el marco de las actuaciones, el fugitivo fue finalmente localizado en un chalé de Montalbo, en la provincia de Cuenca, donde se encontraba oculto.

Según la información difundida por la Policía Nacional, el detenido habría adoptado medidas para evitar su localización durante el periodo de fuga, extremo que forma parte de la investigación en curso.