La Generalitat impulsa la modernización de la industria en Castellón con 16 millones para 62 áreas empresariales

La Generalitat Valenciana ha destinado 16 millones de euros a la transformación y modernización de 62 áreas empresariales repartidas en 33 municipios de la provincia de Castellón. Así lo ha subrayado el director general de Industria, Julio Delgado, durante su intervención en el encuentro empresarial ‘Castellón Industrial: Las piezas del trencadís más próspero’, celebrado en Onda y organizado por la compañía Gain Industrial.

Delgado ha explicado que esta inversión, ejecutada en los dos últimos años a través de las ayudas de Ivace+i, responde al objetivo de “modernizar y mejorar las áreas industriales para que sean más seguras, innovadoras, sostenibles y competitivas”.

En este sentido, ha defendido que estas subvenciones permiten a los municipios “dotarse de herramientas para transformar sus espacios productivos y su entorno”, con el fin de favorecer que las empresas crezcan, innoven y generen empleo de calidad.

Castellón, referente industrial con un tejido empresarial sólido

Durante su intervención, el director general ha puesto en valor el peso de Castellón dentro del mapa industrial de la Comunitat Valenciana. “Hablar de Castellón es hablar de industria, de esfuerzo y de talento, pero también de un tejido empresarial sólido que se ha consolidado como uno de los grandes motores económicos”, ha señalado.

Delgado ha defendido que este liderazgo debe ir acompañado de políticas activas por parte de la administración autonómica. “El Consell tiene muy claro que este liderazgo debe ir acompañado de medidas concretas”, ha afirmado, destacando programas orientados a la digitalización, la internacionalización, la innovación y la sostenibilidad de las empresas.

Las EGM, pieza clave en la transformación industrial

Otro de los ejes destacados del encuentro ha sido el papel de las Entidades de Gestión y Modernización (EGM), que en Castellón ya suman 15. Según Delgado, estas entidades son fundamentales para la evolución de los parques empresariales, ya que permiten mejorar la gestión y ofrecer servicios de valor añadido.

“Actúan como motor silencioso de la modernización de las áreas industriales”, ha indicado, al tiempo que ha subrayado su impacto en ámbitos como la seguridad, la movilidad sostenible, la economía circular o la eficiencia energética.

9 millones en apoyo directo a empresas

Además de las inversiones en áreas industriales, la Conselleria de Industria ha destinado cerca de 9 millones de euros en los dos últimos años a través de las ayudas Inpyme, dirigidas a 26 empresas de la provincia de Castellón.

Delgado ha destacado que este programa supone una apuesta “directa por el crecimiento empresarial, la innovación y la mejora de la competitividad desde el interior de las propias compañías”, reforzando así el ecosistema industrial de la provincia.