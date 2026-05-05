Ortí defiende servicios mínimos y pide compatibilizar huelga y protección del alumnado

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado este martes que la negociación de los servicios mínimos ante la huelga del profesorado convocada a partir del 11 de mayo se abordará desde la “escucha, colaboración y diálogo”, en línea con las reuniones mantenidas hasta ahora con las organizaciones sindicales.

Ortí, que ha realizado estas declaraciones antes de reunirse con los sindicatos esta tarde, ha señalado que el encuentro de hoy tiene como objetivo “valorar y acordar los servicios mínimos” para una huelga indefinida planteada por las organizaciones sindicales.

La consellera ha subrayado que la propuesta de la Conselleria busca compatibilizar el derecho de huelga del profesorado con la protección del alumnado, especialmente de aquel en situación de mayor vulnerabilidad y de quienes se enfrentarán a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

“Defendemos los derechos de huelga de los docentes, entendemos sus reivindicaciones y compartimos muchas de ellas, pero también somos responsables de la tutela del alumnado”, ha afirmado. En este sentido, ha incidido en que las PAU “van a definir el futuro” de los estudiantes y pueden tener “consecuencias irreversibles” en algunos casos.

Ortí ha indicado que la propuesta de servicios mínimos ya fue hecha pública y que en la reunión con los sindicatos se escucharán las aportaciones para tratar de alcanzar acuerdos.

Respecto al encuentro con representantes sindicales que se manifestaban a las puertas del consistorio, la consellera ha explicado que les trasladó su disposición al diálogo y recogió sus principales demandas, entre ellas la presentación “lo antes posible” de una propuesta retributiva y un plan de simplificación administrativa para reducir la burocracia, cuestiones que, según ha dicho, estarán sobre la mesa en próximas reuniones.

Preguntada por la polémica sobre la renovación de conciertos educativos en centros que segregan por sexo, Ortí ha defendido que estas renovaciones responden a conciertos previos a la actual legislatura y ha recordado que todos los centros concertados están sujetos a controles administrativos y a la normativa vigente.

Ha destacado que el proceso de admisión es “garantista, público y transparente” y que permite el acceso en igualdad de condiciones a todo el alumnado, sin que consten irregularidades.

Finalmente, la consellera ha lanzado un mensaje a las familias y a la comunidad educativa, en el que ha reiterado la voluntad de diálogo de la Conselleria y ha señalado que el objetivo es evitar situaciones “extremas”.

“Trabajamos con una prioridad clara, que es el alumnado, y estamos abiertos a llegar a acuerdos”, ha concluido.