Onda Cero Castellón impulsa una jornada de donación de sangre el 7 de mayo en la Casa dels Caragols

Onda Cero Castellón impulsa una nueva jornada de donación de sangre junto con el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en la Casa dels Caragols de Castellón.

La campaña se desarrollará en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:30 horas, con el objetivo de facilitar que el mayor número posible de personas pueda acudir a donar.

Desde la organización recuerdan que cada tres segundos alguien necesita una transfusión de sangre, por lo que insisten en la importancia de la solidaridad ciudadana para mantener las reservas necesarias en los hospitales.

Bajo el lema de la campaña, se destaca que la generosidad de los donantes es clave para que muchos pacientes puedan recibir su tratamiento a tiempo.

La iniciativa busca fomentar la participación y concienciar sobre la importancia de la donación de sangre, esencial para salvar vidas.

Sorteo entre todos los donantes

Como incentivo adicional, entre todas las personas donantes se sortearán varios regalos: dos entradas para el encuentro entre el CD Castellón y el Cádiz CF del próximo 15 de mayo, dos circuitos biomarinos en el Palasiet, dos pequeños electrodomésticos de Kasmani y una cena para dos personas en el restaurante Rústico de Castellón.