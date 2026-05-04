Un conductor reincidente, investigado tras circular ebrio y sin carnet en Oropesa del Mar

a Policía Local de Oropesa del Mar interceptó anoche a un conductor que circulaba bajo los efectos del alcohol y sin permiso de conducción, tras haber sido sancionado previamente por los mismos hechos.

Según ha informado el cuerpo policial, esta persona ya había sido intervenida la semana anterior, cuando dio positivo en un control de alcoholemia, lo que derivó en la retirada de su carnet de conducir por parte del Juzgado.

A pesar de ello, ha sido sorprendido nuevamente al volante, triplicando la tasa de alcohol permitida y poniendo en grave riesgo la seguridad del tráfico.

El conductor ha sido investigado por dos delitos contra la seguridad vial.

Desde la Policía Local han reiterado su mensaje de “tolerancia cero” ante este tipo de conductas al volante, que suponen un peligro para la seguridad de todos los usuarios de la vía.