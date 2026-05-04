La Policía Local de Castellón detiene a dos jóvenes, uno de ellos menor, por un robo con violencia en un comercio

La Policía Local de Castellón ha detenido a dos varones como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación en un establecimiento comercial de la ciudad, en el que los empleados sufrieron lesiones leves.

Los hechos se produjeron en torno a las 19:30 horas del pasado sábado, cuando una llamada a la central de la Policía Local alertó de un asalto en un comercio de venta al por menor, regentado por ciudadanos de origen asiático, situado en la avenida de Valencia.

Según las primeras informaciones, uno de los autores habría intimidado a un trabajador con un arma blanca, logrando sustraer varios productos antes de darse a la fuga.

Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron rápidamente al lugar, recogieron la descripción de los sospechosos y activaron un dispositivo de búsqueda en la zona. Poco después, ambos fueron localizados en la carretera de Almazora.

Una vez confirmada su coincidencia con los datos aportados, se procedió a su detención.

Tras su detención, ambos fueron trasladados a dependencias policiales, quedando el mayor a disposición judicial y el menor en manos de la Fiscalía de Menores.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado la actuación de los agentes, a quienes ha agradecido “su profesionalidad, coordinación y rapidez de respuesta”, subrayando el compromiso de la Policía Local en la protección de la ciudadanía.