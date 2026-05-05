PSPV-PSOE y PP de Castellón cruzan reproches sobre la financiación municipal y autonómica

El debate sobre la financiación municipal en la provincia de Castellón ha abierto un nuevo cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el PSPV-PSOE, con interpretaciones opuestas sobre la evolución de los recursos que reciben los ayuntamientos.

El Partido Popular sostiene que los municipios castellonenses atraviesan una situación de “asfixia financiera” y afirma que, pese al aumento de la recaudación estatal, las entidades locales no están recibiendo un incremento proporcional en las entregas a cuenta. Según sus datos, existirían diferencias acumuladas en distintos municipios de la provincia.

Los populares han reclamado al Gobierno de España la actualización de estos pagos conforme a la recaudación real y han detallado supuestas cantidades pendientes en localidades como Vila-real, La Vall d’Uixó, l’Alcora, Cabanes o Vilafamés, entre otras, además de anunciar iniciativas en los ayuntamientos para exigir estos fondos.

El PSPV rechaza el discurso del PP

Desde el PSPV-PSOE de Castelló, el secretario general provincial, Samuel Falomir, ha rechazado estas afirmaciones y ha asegurado que “los municipios de la provincia están recibiendo más financiación que nunca del sistema de entregas a cuenta”.

Falomir ha defendido que los datos oficiales del Ministerio de Hacienda reflejan un incremento de los recursos para los ayuntamientos y ha acusado al PP de “generar ruido político con cifras que no se corresponden con la realidad técnica”.

En este sentido, ha señalado que “no existe ninguna deuda oculta como se está intentando trasladar” y ha añadido que “lo que hay es un sistema de financiación que ha ido creciendo de forma sostenida en los últimos ejercicios”.

El dirigente socialista también ha enmarcado el debate en la reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por el Gobierno central, que a su juicio “permitirá mejorar la capacidad financiera de la Comunitat Valenciana y, por extensión, de los ayuntamientos”.