El PP denuncia que el Gobierno adeuda 20,7 millones a los ayuntamientos de Castellón

El Partido Popular de la provincia de Castellón ha denunciado este lunes una situación de “asfixia financiera” en los municipios durante una rueda de prensa celebrada en su sede provincial.

El secretario general provincial, Salvador Aguilella, ha señalado que “hoy los castellonenses pagan más impuestos que nunca al Gobierno de España y en cambio nuestros ayuntamientos reciben menos dinero”. Según ha explicado, la recaudación de impuestos ha aumentado un 57% desde 2022, mientras que los consistorios “están recibiendo hoy los mismos dineros que en el año 2023”.

Aguilella ha cifrado en 20,7 millones de euros la cantidad que, según ha indicado, las administraciones locales de la provincia deberían haber recibido entre diciembre de 2025 y abril de 2026 por su participación en tributos del Estado como el IRPF y el IVA. “Son millones que son de nuestros vecinos, que deberían estar en servicios, en inversiones y en mejorar la vida de la gente”, ha afirmado.

Ante esta situación, el dirigente popular ha anunciado la puesta en marcha de una “alianza institucional” desde ayuntamientos y la Diputación para exigir al Gobierno la actualización inmediata de las entregas a cuenta, conforme a la recaudación real y al aumento de población.

Durante la comparecencia han intervenido también portavoces municipales del PP, que han detallado el impacto de esta situación en distintas localidades de la provincia.

En Vila-real, han señalado que el Gobierno central “asfixia” a los municipios, mientras que otras administraciones, como la Generalitat Valenciana y la Diputación de Castellón, mantienen inversiones en servicios sociales, educación o infraestructuras. Los populares estiman una deuda acumulada de 12'3 millones de euros desde 2023.

En La Vall d’Uixó, los populares han cifrado en 8 millones de euros los fondos que, según han indicado, no han llegado al municipio. En l’Alcora, han señalado una reducción de 57.000 euros en un año y una deuda acumulada de 2,2 millones.

Por su parte, en Cabanes han indicado que faltan 61.000 euros en lo que va de año y más de 600.000 euros acumulados, mientras que en Vilafamés han cifrado en 25.000 euros la cantidad no percibida en 2026 y en 330.000 euros la deuda total.

Otros municipios como Altura, San Mateu, Begís y Teresa han expuesto también cifras sobre la financiación que, según han señalado, no han recibido, y han avanzado que defenderán mociones en sus respectivos plenos para reclamar estos recursos.