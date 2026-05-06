La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón celebra este jueves su jornada de cuestación bajo el lema “Cuando paras, nos movemos contra el cáncer”

La Asociación Española Contra el Cáncer en Castellón celebra este jueves, 7 de mayo, su tradicional jornada de cuestación con el objetivo de alcanzar una participación y recaudación récord. Para ello, movilizará cerca de 150 personas voluntarias, entre ellas medio centenar de escolares de distintos centros educativos, que participarán en mesas petitorias repartidas por la ciudad.

La actividad contará con 12 mesas en Castellón durante el jueves y dos más en el distrito marítimo el viernes, con la implicación de colegios e institutos como Agora Lledó, Ramiro Izquierdo, Lope de Vega, Isabel Ferrer, La Salle de l’Alcora y el IES Maestrat de Sant Mateu. A las 12:00 horas tendrá lugar un acto simbólico en la plaza Mayor con la participación de autoridades, pacientes y ciudadanía.

La recaudación se destinará a impulsar la investigación oncológica, el apoyo a pacientes y familiares y servicios gratuitos como atención psicológica, fisioterapia o ayudas económicas, además de reforzar la prevención. La asociación recuerda que hasta un 40% de los casos de cáncer podrían evitarse con hábitos de vida saludables, e invita a la ciudadanía a colaborar en esta jornada solidaria.