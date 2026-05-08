Detenido en Cuenca el fugitivo condenado a prisión por agresión sexual en Castellón

La Policía Nacional ha detenido este jueves en el municipio de Montalbo (Cuenca) al fugitivo con una reclamación judicial de ingreso en prisión tras ser condenado a 8 años por agresión sexual en Castellón y no presentarse en el juzgado el pasado 9 de abril, cuando debía ingresar en la cárcel.

Según ha informado la Policía Nacional en un comunicado, Vicente L.G., de 45 años, había cambiado de género para eludir la justicia, y había sido denunciado en más de 40 ocasiones por coaccionar a sus víctimas para cometer agresiones sexuales a terceros, además de tener numerosos antecedentes por violencia de género y otros delitos relacionados.

En su fuga, el arrestado se había desecho del dispositivo de localización que portaba por condena judicial para protección de las víctimas, y esta misma mañana la Audiencia Provincial de Castellón había ampliado su búsqueda al ámbito internacional.

Tras no comparecer en el juzgado en Castellón, se dictó una primera orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión, que este jueves se había ampliado al ámbito internacional.

La asociación SOS Desaparecidos difundió una foto del procesado con su descripción en la que se podía ver al fugitivo con gafas de sol y se explicaba que tiene 45 años, mide 1,85 metros, es de complexión atlética y con el pelo castaño y ojos marrones.

La investigación policial se inició en abril tras tener los agentes conocimiento de la reclamación en vigor.

Comprobaron que el fugitivo era una persona "altamente peligrosa y con un perfil psicopático", que se hacía pasar por agente de la autoridad para acosar a sus víctimas y tomaba represalias con hechos como incendiar vehículos o viviendas o utilizando material íntimo captado sin el consentimiento de los afectados.

Además, en numerosas ocasiones manipulaba a las víctimas hasta el punto de cometer delitos en su favor contra terceros con los que tenía enemistad manifiesta.

El individuo ha sido localizado escondido en un chalet de Montalbo, donde permanecía escondido y ayudado por su actual pareja sentimental, quien adoptaba multitud de medidas de seguridad para evitar su seguimiento.

Según la Policía, la pareja también le proporcionaba útiles diversos, entre ellos material deportivo para mantenerse activo mientras permanecía oculto.