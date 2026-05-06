La Fundación Ateneu Castelló abre sus puertas el 8 de mayo a profesionales para mostrar su modelo de atención al daño cerebral adquirido

La Fundación Ateneu Castelló celebrará este viernes 8 de mayo una Jornada de Puertas Abiertas dirigida a profesionales del ámbito sanitario, social y de atención primaria, con el objetivo de dar a conocer su modelo de intervención con personas con Daño Cerebral Adquirido (DCA).

La iniciativa pretende acercar a los asistentes el impacto que el DCA tiene en la vida cotidiana, así como los recursos especializados que ofrece la entidad para fomentar la autonomía, la participación social y la mejora de la calidad de vida tanto de las personas afectadas como de sus familias.

Durante la jornada, los participantes podrán comprender de primera mano las dificultades asociadas al daño cerebral adquirido, conocer el enfoque interdisciplinar centrado en la persona que aplica la fundación, recorrer los distintos espacios de atención y rehabilitación, así como identificar vías de coordinación y derivación con este recurso. Además, se habilitará un espacio de encuentro para el intercambio de experiencias entre profesionales.

Desde la Fundación Ateneu Castelló destacan la importancia de reforzar la conexión entre el sistema sanitario y los recursos comunitarios especializados, subrayando que esta coordinación permite ofrecer una atención más eficaz, integral y humana.

Programa de la jornada:

9:30 h – Recepción (Trabajadoras Sociales: Inma Mestre, Lucía Galeana)

10:00 h – Bienvenida y presentación de la entidad

10:15 h – 11:15 h – Presentaciones:

- Centro de Día (Coordinadora del Centro de Dia: M. Carmen Gil)

- CRAPPS (Coordinadora CRAPPS: Ana Aznar)

- Salud Cerebral (Coordinadora Salud Cerebral: Balma Tellols)

11:15 h – 11:45 h – Pausa café

11:45 h – 12:30 h – Visita a las instalaciones:

-Centro de Día

-CRAPPS

-Espacios exteriores

Las personas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia previamente a través de un formulario habilitado.

La fundación invita a los profesionales a sumarse a esta iniciativa que apuesta por el trabajo en red y el avance hacia una atención más coordinada y centrada en las personas.