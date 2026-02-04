La Asociación Más Vida de Orihuela celebra el Día Mundial del Cáncer reclamando mayor humanización en el proceso oncológico
👉 El Día Mundial contra el Cáncer es un recordatorio de que la enfermedad afecta a millones de personas, pero cada experiencia es diferente. La Asociación Más Vida de Orihuela desarrolla su actividad con el único objetico de apoyar a personas afectadas por el cáncer
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', hablamos con el presidente de la asociación oriolana Más Vida, Esteban Sanmartín