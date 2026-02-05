ONDA GASTRONÓMICA

Tony Pérez 'despierta' los aromas del cocido con pelotas de Catral, del arroz y costra de Callosa de Segura, y del pastel y café de Torrevieja

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja

👉Hoy nos sentamos a la mesa en Catral con su Cocido con pelotas, en Callosa de Segura con su Semana de la Costra y en Torrevieja con 'La semana más dulce'

Pedro J. Llorach

Vega Baja |

Semana de la Costra en Callosa de Segura
Semana de la Costra en Callosa de Segura | Ayuntamiento de Callosa de Segura
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer