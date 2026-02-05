Tony Pérez 'despierta' los aromas del cocido con pelotas de Catral, del arroz y costra de Callosa de Segura, y del pastel y café de Torrevieja
🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno Vega Baja', puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el chef, sumiller y crítico gastronómico oriolano Tony Pérez y su forma de analizar todo lo relacionado con la restauración y la cocina de la Vega Baja
👉Hoy nos sentamos a la mesa en Catral con su Cocido con pelotas, en Callosa de Segura con su Semana de la Costra y en Torrevieja con 'La semana más dulce'