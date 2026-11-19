La Fundación Oceanogràfic de València cumple diez años de trabajo dedicados a investigar, divulgar y proteger el medio marino. Una década en la que ha pasado de ser un proyecto que arrancaba con mucha ilusión a convertirse en un referente científico y de conservación.

Tras el acto de aniversario, celebrado este miércoles en el Oceanogràfic, Daniel García-Párraga, director científico de la Fundación, explica que desde el principio la fundación trató de utilizar el conocimiento de los veterinarios y cuidadores de los animales que se mostraban para atenderlos hasta convertirse en un referente de conservación e investigación.

Las cifras de su evolución

Entre las cifras que dejan estos diez años están los 82 proyectos de investigación y conservación, más de 300 publicaciones científicas y 560 acciones de divulgación y sensibilización. La Fundación, además, ha estudiado 168 especies, atendido a más de mil tortugas marinas y conseguido reintroducir en su hábitat a más de 1.500 animales. Un trabajo que cuenta además con la colaboración de más de 200 empresas e instituciones.

El mal del buceador, uno de los grandes descubrimientos

Entre los avances más importantes, García-Párraga destaca descubrir que las tortugas marinas que quedan atrapadas accidentalmente en redes de pesca pueden sufrir una enfermedad descompresiva, conocida como el mal del buceador. Un problema que hasta entonces era desconocido y que podría estar detrás de una mortalidad de tortugas mayor de la que se pensaba.

También destacan los estudios sobre la comunicación de las belugas y los efectos que el ruido de los barcos puede tener en estos animales.

Recuperación del hábitat

Pero investigar y curar animales no es suficiente. Desde la Fundación insisten en que hay que actuar sobre el origen de los problemas y reducir las amenazas que encuentran cuando regresan al mar. De ahí, asegura, la importancia de la divulgación y la educación ambiental: conseguir que quienes visitan el Oceanogràfic no solo disfruten de los animales, sino que conozcan sus necesidades, la realidad de sus entornos y el impacto humano en ellos.

Islas Galápagos, Brasil, Cabo Verde o Tailandia

Tras diez años de trayectoria, la Fundación mira al futuro con nuevos desafíos y proyectos de colaboración internacional en lugares como las islas Galápagos, Brasil, Cabo Verde o Tailandia. Pero el fijan su gran reto en seguir ampliando el conocimiento científico y conseguir que sus avances tengan una aplicación real en la conservación de los océanos, más allá de las instalaciones del propio acuario.

Tras una década, siguen defendiendo que conocer mejor el mar es también una forma de aprender a protegerlo.