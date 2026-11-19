Cinco profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche participan en una investigación del CENID (Centro de Inteligencia Digital de la provincia de Alicante) que aplica técnicas de Inteligencia Artificial (IA) al seguimiento de las zonas afectadas por incendios forestales, con el objetivo de mejorar la gestión forestal y contribuir a la recuperación del territorio.

El estudio está liderado por Ignacio Meléndez y en el mismo participan también Jorge Mataix, Otoniel Mario López, Minerva García, Miguel Onofre Martínez y Héctor Francisco Migallón.

El proyecto está centrado en el área afectada por el incendio de la Vall d’Ebo, ocurrido en agosto de 2022, que se propagó por más de 12.000 hectáreas en diferentes municipios de las comarcas de la Marina Alta y El Comtat. La magnitud del incendio y su notable impacto sobre el paisaje convierten este territorio en un caso de estudio relevante para analizar la evolución ambiental de las zonas quemadas.

La investigación está focalizada en estudiar los cambios experimentados por el territorio desde el incendio hasta este año, con especial atención a la posible degradación del suelo, un elemento fundamental para comprender la regeneración progresiva del entorno. Para ello, los investigadores combinan información obtenida sobre el terreno, como el estado del suelo y los tipos de vegetación anteriores y posteriores al incendio, con datos de satélites de la Agencia Espacial Europea.

El empleo de esas fuentes de información permite aplicar modelos de IA geoespacial para analizar la evolución del área afectada e identificar no solo las zonas que sufrieron un mayor impacto, sino también aquellas que presentan una evolución diferencial, tanto positiva como negativa. Con ello, el estudio busca detectar los espacios que requieren una atención prioritaria desde el punto de vista de la gestión territorial, ya sea para plantear posibles actuaciones ambientales o para identificar áreas que sirvan como referencia para comprender la recuperación del paisaje.

Los resultados obtenidos se están incorporando a una plataforma web de información pública que permitirá a las administraciones y a los particulares consultar cartografía temática del incendio forestal.

Esta herramienta facilitará el acceso a información sobre la evolución del territorio afectado y contribuirá a mejorar la comprensión de los cambios ambientales posteriores al incendio. Asimismo, pretende ofrecer información útil para orientar la gestión forestal y favorecer una toma de decisiones fundamentada sobre las posibles actuaciones en el entorno.