La Universitat Rovira i Virgili va generar una riquesa del 3% del PIB de la demarcació de Tarragona el 2025, segons un estudi elaborat pel Departament d'Economia de la mateixa universitat. L'informe assenyala que la URV té un impacte econòmic de 880,7 milions d'euros. Des de la mateixa universitat afirmen que és una xifra "rellevant" perquè es multipliquen per set els diners públics invertits (130 milions d'euros, sense comptar el finançament als projectes de recerca).
Segons la investigació feta per la catedràtica Maria Llop, a la província només hi ha les empreses químiques i les nuclears amb una aportació al PIB per sobre del 3%. Per això, Llop destaca el paper "rellevant" de la URV en l'economia territorial.
Ocupació
Pel que fa a l'ocupació, encara no s'han recuperat els llocs de feina generats el 2011-2012 que superaven els 25.000. Actualment, hi ha 18.000 ocupacions vinculades a la URV i des del 2020 la tendència és positiva després d'una caiguda dràstica en el període 2015-2017. La majoria dels treballadors són de productes industrials i sanejament (25%), i científics administratius i auxiliars (23%). En aquestes xifres es comptabilitzen tant els llocs directes, com els indirectes i els induïts. Des de la URV asseguren que per cada lloc de feina directe se'n generen dos d'addicionals.
Inversió
La URV té actualment 16.564 estudiants, un 18% més que fa quinze anys. L'increment d'alumnat és encara més notable en els estudiants de màster (2.143, un 72,3%) i de doctorat (1.395, un 42,1% més). Davant aquesta pujada i la pèrdua d'inversió que va suposar la crisi econòmica, el rector, Josep Pallarès, manifesta que un dels reptes de la universitat és aconseguir més inversió pública i privada.