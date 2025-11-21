Cuándo se encienden las luces de Navidad en Tarragona 2025: el mejor lugar para verlas

Por Navidad, todo es posible en Tarragonaes el eslogan elegido por el Ayuntamiento para destacar las más de 200 actividades navideñas municipales que tendrán lugar en la capital tarraconense.

El programa comenzará el próximo viernes 28 de noviembre a las 18:30 en la plaça de la Font, donde se celebrará este año la fiesta de encendido. Este cambio de ubicación es una de las principales novedades de las fiestas de 2025. El acto contará con un espectáculo previo, además de con la participación de la Patge de la Llum, que debutó con gran éxito el año pasado, antes de culminar con el encendido de toda la iluminación de la ciudad por parte de alumnos de los colegios de Tarragona, el alcalde Rubén Viñuales y una delegación del Ayuntamiento. La celebración contará con música, dulces e incluso pirotecnia.

Programación

Además del cambio de ubicación de la ceremonia de encendido, entre las novedades del programa municipal de Navidad para 2025 se encuentra un parque navideño infantil que continuará la remodelación iniciada el año pasado. La plaça Verdaguer será el escenario principal con un ascensor mágico que transportará a los visitantes a un mundo mágico, junto con un árbol de Navidad y un carrusel con sus caballos.

En estas fiestas tampoco faltarán los clásicos, como la Feria de Navidad o la Feria de Artesanía, que amplían su espacio. Las calles de la ciudad se llenarán de conciertos, talleres, bandas de música y otros eventos. En el Paseo de las Palmeras habrá diversas figuras decorativas a gran escala.

Otra de las novedades es que el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Educación de Tarragona, organiza el Nadal dels superpoders. Actividades para familias con niños de 3 a 12 años, que se llevarán a cabo en diferentes centros educativos, en el Parc de la ciutat y en el IMET. Hasta 24 actividades navideñas y festivas para disfrutar en familia y aprender juntos.

Iluminación

Las luces permanecerán encendidas todos los días desde el 28 de noviembre hasta el 7 de enero, desde el atardecer, cuando se enciende el alumbrado público, hasta la medianoche. Alrededor de setenta calles cuentan con iluminación navideña este 2025, con especial atención a la calle Unió, que ha sido decorada para recrear las luces que se instalaban hace hasta 40 años, gracias a la iniciativa de una vecina que ha conservado imágenes de la iluminación de aquella época.

La Navidad brillará en el centro de Tarragona y también en todos los barrios. El año pasado, por primera vez, se organizaron fiestas de encendido en los barrios de Sant Salvador, Sant Pere i Sant Pau, la Vall de l'Arrabassada, Torreforta, Bonavista, la Part Alta y el Barri del Port, y este año se repetirá esta iniciativa.