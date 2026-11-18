Un dispositiu conjunt de la Guàrdia Urbana de Tarragona, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Inspecció de Treball i un pèrit judicial, ha permès intervenir 2.923 productes falsificats al mercat de Bonavista. El valor al mercat és de 757.913 euros. Es tracta de bosses de mà, xandalls, roba interior, sabatilles esportives i moneders que imitaven logotips, marques i altres elements distintius de firmes comercials reconegudes internacionalment. També es van intervenir joguines, clauers, carcasses de telèfon mòbil i altres articles. Els agents van identificar setze persones, es va posar una denúncia per contraban i es van obrir diligències per dos delictes contra la propietat industrial.
Dues van ser denunciades per alteració de l'ordre públic i dues més per venda ambulant no autoritzada al mercat, amb el comís del material que tenien exposat per a la venda. També es va citar tres persones, una de les quals per qüestions relacionades amb la normativa d'estrangeria i dues per presumptes irregularitats vinculades a l'alta com a treballadors autònoms. També es va denunciar un paradista per circular amb un vehicle que tenia la ITV caducada des de l'any 2016.