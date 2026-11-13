Inaugurada la torratxa de la Casa Navàs

La Casa Navàs ha inaugurat la torratxa destruïda en els bombardejos de 1938 a Reus amb una gran festa a la plaça del Mercadal. La façana, les finestres i les balconades han fet d'escenari d'una celebració que ha arribat al seu moment culminant amb la descoberta i la il·luminació de la nova torratxa.
El mapping d'Alba G. Corral ha fet dels volums i els ornaments de la façana una part del relat. Les projeccions, la llum i el so han evocat l'esplendor modernista de la casa, mentre que els testimonis han situat la pèrdua d'aquest element arquitectònic. L'espectacle ha resseguit els anys d'absència i ha connectat la història de l'edifici amb la de la ciutat i del país durant la Guerra Civil i la dictadura.
La torratxa formava part de l'edifici que Lluís Domènech i Montaner va projectar a principis del segle XX. Els bombardejos que van afectar el centre de Reus el 1938 la van destruir. Des d'aleshores, generacions de reusencs han crescut amb una silueta diferent de la que mostraven les imatges antigues de la plaça.
La reconstrucció ha estat possible gràcies a l'impuls de Xavier Martínez, propietari de la Casa Navàs. "Durant molts anys, els reusencs només l'hem poguda veure en fotografies, avui, veure-la il·luminada des de la plaça del Mercadal i compartir aquest moment amb tanta gent dona sentit a tota la feina que hi ha al darrere", ha afirmat.