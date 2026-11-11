El Consorci del Teatre Fortuny i el Círcol arriben a un "principi d'acord" per cedir l'equipament

El Consorci del Teatre Fortuny i el Círcol de Reus arriben a un "principi d'acord" per cedir l'equipament i poder realitzar les inversions que necessita, calculades en 2 milions d'euros. Sense donar detalls de les condicions, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Reus i el Círcol han comparegut per anunciar que tenen un primer "esborrany" que es podria signar a inicis de l'any vinent.
Les institucions implicades no han donat gaires detalls sobre com es materialitzarà l'acord i amb quines condicions. L'alcaldessa, i presidenta del Consorci, Sandra Guaita, ho ha comparat amb la reforma que es va fer als anys 80 que va permetre reobrir el teatre. Guaita ha explicat que fa mesos que negocien per tal d'arribar a un acord a través d'un "marc legal". Finalment, sembla que la fórmula serà a través d'una cessió per dret de superfície, igual com es va fer amb el Teatre Bartrina i el Centre Catòlic.
Actualment, la titularitat de l'equipament és del Círcol, una entitat privada, i si passa a mans públiques es podrien demanar diverses subvencions per arranjar el teatre i reobrir-lo.
El Teatre Fortuny està tancat des del febrer per motius de seguretat. Aquesta tardor s'estava actuant a la sotacoberta per filtracions d'aigua, i s'ha detectat que també cal fer obres a la coberta. De moment, no es posa data per la reobertura. Paral·lelament, es demanarà a la Generalitat que torni a entrar al Consorci per tal de tenir més pressupost.
Mentre el teatre estigui tancat, l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Reus treballa per reprogramar totes les actuacions que sigui possible en altres espais de la ciutat com el Teatre Bartrina o l'auditori de la Fira.