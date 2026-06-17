Un pulmó verd

Reus impulsa una gran zona verda de 18 hectàrees entre l'estadi i les piscines municipals, l'equivalent a 25 camps de futbol. Els pròxims dies, l'Ajuntament publicarà el concurs d'idees per recollir propostes i definir l'espai. Ho ha anunciat l'alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, en una conferència. "Estem pensant en un gran espai de lleure actiu i saludable per a tota la família que permeti la pràctica multiesportiva i popular en un entorn verd i segur", ha explicat. "El pulmó verd més gran de la ciutat", ha resumit.
Durant la intervenció feta quan queda poc més d'un any per les eleccions municipals, Guaita ha repassat algunes de les fites assolides durant els tres anys de mandat. Així, ha destacat l'aposta per l'habitatge planificant promovent 618 nous habitatges assequibles. També els nous equipaments com l'Escola Bressol l'Ametller que s'està construint o el "compromís" de la Generalitat per fer el pavelló del Molinet.
D'altra banda, l'alcaldessa ha anomenat també la reforma del Centre Catòlic que es convertirà en el Centre d'Arts Escèniques de Reus i la transformació urbana que tindrà el sud de la ciutat gràcies als 25 milions d'euros del Pla de Barris i Viles impulsat pel govern.