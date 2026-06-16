Els reptes de la nutrició en la diabetis a debat

Més de 220 professionals de la salut de tot el món es reuneixen aquesta setmana a Montbrió del Camp per tal de debatre sobre la nutrició en les persones que pateixen diabetis. En el marc del 43è International Symposium on Diabetis and Nutrition, especialistes de 41 països diferents es fixen en els reptes que tenen actualment.
El catedràtic de Nutrició de la URV i un dels coordinadors de la trobada, Jordi Sales, ha explicat que un dels reptes és la nutrició de precisió. Un dels objectius és "individualitzar millor" les "recomanacions" a l'hora de prevenir la diabetis i com tractar-la. A més, presentaran unes guies que s'han elaborat per tal "d'arribar al més aviat possible" als malalts i "millorar la qualitat de vida".
La conferència inaugural ha anat a càrrec del doctor Frank Hu, president del Departament de Nutrició i professor de Nutrició i Epidemiologia a la Universitat de Harvard. Hu és un dels investigadors més referenciats del món en aquest àmbit i s'ha mostrat "emocionat" per assistir al congrés.
Hu ha explicat que avui en dia hi ha molts "avenços" en la recerca de la nutrició. Tot i això, ha apuntat que el consum creixent d'aliments ultraprocessats, sobretot entre els més joves, és un dels reptes del sector de la salut. Així, ha dit que cal crear un espai per establir "un pont entre la ciència i la pràctica" per tal que les polítiques es planifiquin en aquesta direcció. També ha posat com a exemple de bona pràctica la dieta mediterrània per tal de combatre l'obesitat i les malalties metabòliques.