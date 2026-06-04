Dow anuncia als sindicats la intenció de reduir la plantilla en 138 persones

L'empresa química Dow ha anunciat als representants dels treballadors la seva intenció de reduir la plantilla en 138 persones de les 732 que ocupa a Espanya. El Sindicat de Treballadors (STR) s'ha oposat frontalment a l'anunci i ha reclamat a la direcció la "màxima transparència" abans de l'inici del procés de negociació. En aquest sentit, lamenta que l'empresa "encara no ha facilitat" la documentació ni els informes en què fonamenta aquesta decisió, ni ha concretat com podria afectar els diferents centres de treball. L'STR recorda que 687 treballadors del total de la plantilla de la química a Espanya són als centres de Tarragona.
"La direcció ens ha comunicat que el nombre de llocs afectats surt d'un estudi intern realitzat per la companyia, però aquest estudi no ha estat lliurat ni posat a disposició de la representació social per a la seva anàlisi", assenyalen des del sindicat.
L'STR assegura que, segons la informació traslladada per l'empresa, la documentació justificativa encara s'està preparant i serà presentada pròximament juntament amb la memòria que començarà el procediment formal de negociació.
"Per a nosaltres no sobra ningú. Les plantes estan produint, les instal·lacions estan en funcionament i l'activitat industrial continua desenvolupant-se amb normalitat", han afirmat des de la formació.
El sindicat ha anunciat que en els pròxims dies iniciarà una ronda de contactes amb les diferents administracions i institucions implicades per traslladar la "preocupació" pel possible impacte de la mesura.