L'associació de l'àrea metropolitana de Tarragona incorpora set municipis

L'assemblea de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona ha aprovat la incorporació de set nous municipis a l'entitat, que ja en suma catorze. Els nous són Altafulla, els Pallaresos, la Pobla de Mafumet, el Catllar, Creixell, els Garidells i Vespella de Gaià. El president de l’Associació, Roc Muñoz, ha destacat que aquesta assemblea “és un dia important per al projecte metropolità”, subratllant la incorporació de nous municipis com un pas rellevant en la consolidació d’un espai estable de cooperació. “No volem copiar cap altre model. Volem construir el nostre: un model basat en la cooperació entre municipis, la discreció, el rigor i la feina útil” ha afegit Muñoz.
Així mateix s'ha donat llum verda a la creació de l'Agència Metropolitana de Competitivitat i Atracció d'Inversions, que tindrà la funció d'unir la gestió administrativa burocràtica i planificar el sòl industrial de manera conjunta per tal que sigui més atractiu per a possibles inversors. Una altra eina que es desenvoluparà serà una oficina de planificació estratègica.
L’objectiu final de l’Agència de Competitivitat és posicionar el Camp de Tarragona com un referent del sud d’Europa en competitivitat, innovació, transició verda i qualitat de vida, reforçant la seva capacitat d’atraure inversió, generar ocupació de qualitat i retenir talent.