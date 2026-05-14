Desnonada i detinguda una dona víctima de violència masclista

Aquest dijous han desnonat una dona víctima de violència masclista d'un pis de titularitat de l'Ajuntament de Reus, al passeig Mata. Els Mossos d'Esquadra han executat el llançament i han detingut dues persones per un presumpte delicte d'obstrucció a la justícia i un altre de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Un dels arrestats és la mateixa inquilina del pis i l'altre un membre del Sindicat d'Habitatge de Reus.
La dona afectada vivia amb la seva exparella en un pis de titularitat municipal, de l'Ajuntament de Reus. L'afectada va patir violència masclista, va denunciar l'agressor i llavors es va quedar sola a l'habitatge, ja que tenia una ordre d'allunyament, segons han confirmat des del Sindicat. Paral·lelament, se li va obrir un procediment judicial per tal de fer-la fora de l'habitatge municipal. Al gener es va poder aturar la primera ordre de desnonament, però finalment s'ha dut a terme aquest dijous al matí.
Des del 2021, els serveis socials de l'Ajuntament de Reus acompanyen la dona afectada com a persona vulnerable. L'Ajuntament de Reus apunta que hi ha més de 1.600 persones a la ciutat inscrites al registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial, moltes d'elles amb situacions de vulnerabilitat acreditada. Així, el govern local diu que cal gestionar els habitatges municipals "amb criteris de transparència, igualtat d'oportunitats i valoració tècnica".
L'Ajuntament de Reus assegura que ha ofert a l'afectada "diferents alternatives residencials, d'acord amb els criteris tècnics aplicables i amb la voluntat de garantir respostes viables i immediates". Tot i això, una de les portaveus del Sindicat d'Habitatge, Laura Creus, ha assenyalat que l'única opció que s'ha posat sobre la taula ha estat una solució temporal: l'allotjament durant dues nits en un hotel.