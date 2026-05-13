Expulsió dels multireincidents

Junts per Tarragona demana que l'Ajuntament sigui part acusatòria en els procediments penals de furts per "expulsar" els lladres multireincidents de la ciutat. Amb l'aplicació de la Llei Orgànica 1/2026, la qual introdueix un nou apartat 3 a l'article 105 de la Llei d'Enjudiciament Criminal que reconeix a les entitats locals la legitimació per exercir l'acció penal pels delictes de furts-, els juntaries han registrat una proposta per tal que el consistori es pugui personar en aquestes causes.
"És una proposta seriosa i amb molt de rigor tècnic i jurídic", ha dit el seu portaveu, Jordi Sendra, que ha subratllat que serà "pionera" perquè serien el primer municipi a aplicar-la. Segons la normativa, es podria activar amb un decret d'alcaldia.
La proposta proposa un pla operatiu amb vuit mesures per implementar-lo, entre les quals hi ha la resolució d'alcaldia per l'activació de la legitimació penal municipal, l'assoliment d'un acord plenari per donar-hi suport, així com l'establiment d'un protocol de coordinació amb els cossos policials o la protocol·lització del sistema de seguiment de casos, registre de reincidència i els criteris objectius per a la seva selecció.
En el plenari previst per aquest divendres, fonts del PSC han assegurat que votaran a favor de la proposta de Junts.