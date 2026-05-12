Prat i Batesteza arriben un acord amb Fiscalia

L'exdirector director d'Innova i expresident de l'ICS, Josep Prat, i l'arquitecte Jorge Batesteza, han assolit un acord amb Fiscalia en la primera sessió del judici del cas d'Innova, que investiga la presumpta trama de corrupció darrere la construcció del nou hospital Sant Joan de Reus. La defensa de Prat ha explicat que la conformitat s'ha pactat pels delictes prevaricació, malversació de cabals públics i falsedat documental. Tot i això, no s'han avançat més detalls, els quals no es faran públics fins a la recta final del judici. Tant Prat com Batesteza s'enfrontaven a deu anys de presó.
Per la seva banda, ell lletrat de l'investigat Carles Manté ha denunciat que la investigació es va iniciar per uns "retalls de premsa" i per la denúncia dels regidors d'Ara Reus. David Rocamora ha assegurat que s'ha vulnerat el dret de defensa durant el procediment i ha asseverat que en el registre fet al domicili de Manté, per part de la Guàrdia Civil, es van intervenir correus entre ell i el seu representat i també notes manuscrites de Manté fetes per preparar la defensa.
L'advocat de l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez, ha demanat la nul·litat de la peça separada segona perquè ha afirmat que el secret d'actuacions va causar indefensió a la resta de les defenses, ja que no van poder assistir a les declaracions.
El Tribunal de la secció quarta de l'Audiència de Tarragona que jutja el cas Innova resoldrà les qüestions prèvies pendents abans de l'inici de la primera sessió del judici prevista pel 26 de maig.