Sabor Salou se celebra al Passeig Jaume I

Aquest esdeveniment emblemàtic, que cada any congrega més de 40.000 aficionats a la bona cuina, tant residents com visitants, es presenta com una finestra oberta a la riquesa culinària de Salou, oferint una mostra excepcional de la gastronomia local, juntament amb els productes més selectes amb Denominació d'Origen Protegida del territori.

Sabor Salou, organitzat per la regidoria de Dinamització Econòmica de l'Ajuntament, no només pretén celebrar la diversitat i qualitat de la cuina local, sinó també potenciar el teixit empresarial del municipi, donant visibilitat als establiments i professionals que treballen perquè Salou es converteixi en un punt de referència gastronòmic.

Es preveu que aquesta edició superi les expectatives, tant en nombre de visitants com en experiències culinàries ofertes, gràcies al nivell excepcional de la varietat gastronòmica i de restauració de la localitat.

Els 42 establiments, que ocuparan els diferents estands instal·lats al passeig Jaume I, estan preparats per oferir més de 40.000 degustacions que prometen delectar els paladars més exigents.

La varietat i la qualitat seran els protagonistes d'aquest cap de setmana gastronòmic, on també es podran descobrir més d'11 activitats lúdic-formatives totalment gratuïtes a la 'carpa d'activitats', accessible per a tots aquells que es registrin, prèviament, a través de saborsalou.cat

La inauguració del divendres, 3 de maig, comptarà amb la presència de la comunicadora audiovisual i copresentadora del programa Cuines, de TV3, Gessamí Caramés; pastissera, barista i xef del seu propi restaurant "Meleta de romer", a l'Ametlla de Mar.

Sabor Salou no és només un esdeveniment per als amants de la bona taula, sinó també un punt de trobada cultural i social que fomenta la cohesió entre els residents de la capital de la Costa Daurada i ofereix una plataforma única per als professionals del sector, per exhibir el seu talent i creativitat.

L'alcalde Pere Granados i el regidor de Dinamització Econòmica, Hèctor Maiquez, destaquen la importància de Sabor Salou com un dels motors de dinamització turística i econòmica, així com un element clau en la promoció de la identitat cultural de Salou.

Andrea Mazzanti, directora tècnica de la iniciativa, ha subratllat el compromís de l'organització per oferir una experiència renovada i enriquidora, que connecti els visitants amb l'essència i els sabors autèntics de Salou, en una edició que promet ser inoblidable, tot reforçant la dimensió educativa i d'intercanvi de Sabor Salou.