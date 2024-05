PortAventura amplia el Dreams Village

PortAventura World ha ampliat el projecte social Dreams Village amb la construcció de quatre nous habitatges. Així, la iniciativa suma un total de deu cases i permetrà acollir 420 famílies cada any, respecte a les 280 anuals que hi han participat des de la seva posada en marxa l'octubre de 2019. El projecte acabarà acollint un miler de famílies amb menors vulnerables o amb malalties greus quan compleixi els cinc anys.

En la inauguració, els responsables han realçat els beneficis emocionals i per a la salut, ja que milloren els estats d'ànims i la capacitat dels infants d'afrontar els reptes diaris. "Va ser la setmana més feliç de la meva vida d'ençà que em van diagnosticar la malaltia", diu l'Helena, una de les joves que hi ha fet estada.

Fomentar l'oci terapèutic i la unió familiar són dos dels principals objectius del projecte. "Aquestes famílies passen un calvari per les malalties dels seus fills, els sis dies que passen a les cases és una vàlvula d'escapament; Dreams és un somni per a tots, on posem tot el nostre esforç", ha afirmat Ramón Marsal president de la Fundació PortAventura.

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron, l'Hospital matern infantil Sant Joan de Déu de Barcelona i l' Infantil Universitari Niño Jesús de Madrid són els tres centres hospitalaris que s'encarreguen de proposar les famílies que s'allotjaran en el complex. La psicòloga clínica de la Vall d'Hebron, Annabella García, ha subratllat que l'estada dels menors és molt beneficial per a la seva salut, ja que han comprovat que se'ls redueix el nivell d'angoixa i també els augmenta la capacitat d'encara la malaltia. "És un oasi d'emocions perquè és un moment de calma i de parèntesis", ha resumit García.

Dreams Village

El Dreams Village disposa de 8.850 metres quadrats, amb deu cases, sense barreres arquitectòniques. També tenen amb espais de jocs, una Cruyff Court i sales polivalents en les quals les famílies poden compartir experiències. El projecte s'adreça a infants i adolescents d'entre 4 i 17 anys, que fan una estada gratuïta al ressort durant una setmana. La visita inclou accés als tres parcs de PortAventura World i activitats lúdic-terapèutiques dirigides pels voluntaris de la Fundació.