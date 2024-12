El Parlament tramitarà per lectura única la proposició de llei d'ERC i Comuns per revertir la rebaixa fiscal al joc

El Parlament ha aprovat tramitar per lectura única la proposició de llei d'ERC i els Comuns per revertir els beneficis fiscals al Hard Rock. Hi han donat suport el PSC, ERC, Comuns i la CUP, mentre que Junts, PPC, Vox i Aliança s'hi han oposat.

ERC i Comuns havien presentat cadascun la seva pròpia iniciativa, però finalment han optat per fusionar-les. La proposició de llei que es debatrà planteja reformar la llei per suprimir els privilegis fiscals aprovats el 2014 i que permetrien que el macrocomplex pagués només un 10% d'impostos sobre els ingressos provinents del joc, i no un 55% com li pertocaria. Aquest va ser un dels acords que el PSC va subscriure amb els dos grups per a la investidura de Salvador Illa.

Reaccions al territori

L'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, reconeix que la reconversió de la rebaixa fiscal al joc "posa en risc" el projecte de Hard Rock a Tarragona i futures inversions al territori. En declaracions a l'ACN, Segura assenyala que els promotors podrien presentar un contenciós administratiu contra la Generalitat o bé "reformular el projecte". El batlle ha lamentat que "el sud de Catalunya ha estat una moneda de canvi del nord" i que "partits que no tenen representativitat territorial – en referència als Comuns – acabin influint en projectes d'una manera tan frívola". Creu que amb el canvi de normativa es "posa en qüestió l'estabilitat, la seguretat jurídica i la seriositat del país". Segura manifesta que aquesta acció podria "posar en risc" no només Hard Rock, sinó també altres futures inversions al territori.

En canvi, des de la plataforma Aturem Hard Rock, celebren la mesura i insisteixen que el Govern retiri la llicència de casino a la companyia. La seva portaveu, Anna Recasens, demana "enterrar definitivament" el projecte.