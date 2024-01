El Vendrell activarà les noves càmeres de videovigilància a tots els nuclis abans de l’estiu del 2025

L’Ajuntament del Vendrell preveu activar la nova xarxa de càmeres de videovigilància a tots els nuclis abans de l’estiu de l’any que ve. L’alcalde, Kenneth Martínez, ha detallat el desplegament d’aquests aparells. La dotzena de dispositius de vigilància que ara hi ha al centre històric s’ampliaran amb una xarxa formada per 50 càmeres que arribaran arreu del terme municipal. Els accessos a les urbanitzacions i les carreteres d’unió dels diferents nuclis són els primers llocs que el consistori vol supervisar.

“La xarxa actual del casc antic ha quedat insuficient per la realitat econòmica i social que té a dia d’avui el Vendrell”, ha ressaltat Martínez en roda de premsa, tot assegurant que la densitat de població a tots els nuclis ha anat a l’alça i és necessari “reforçar la vigilància i especialment garantir la percepció de seguretat”. “Tothom, en qualsevol moment, hora i lloc s’ha de poder sentir segur”, ha asseverat l’alcalde.

Tant l’alcalde com el regidor de Seguretat Ciutadana, Christian Soriano, s’han referit a estudis d’altres municipis on hi ha estesa una xarxa de càmeres de seguretat similar a la que hi haurà al Vendrell, i han assegurat que la delinqüència en aquests indrets s’ha reduït un 35%.

Durant els propers mesos l’Ajuntament preveu concretar els punts exactes on s’ubicaran els aparells. Si bé ja dona per fet que n’hi haurà als accesos a les urbanitzacions i a les vies que uneixen el nucli principal amb Sant Salvador, Coma-ruga i el Francàs, el consistori vol filar més prim a l’hora d’ubicar les càmeres d’alguns carrers. Diu que treballaran conjuntament les regidories de Seguretat Ciutadana, Urbanisme i Femismes per garantir que es col·loquen en punts realment necessaris.

El batlle ha destacat que les càmeres funcionaran amb un programari basat en intel·ligència artificial per llegir matrícules i detectar delinqüents fugitius.