La Ganxeta ja és una realitat

L’Ajuntament de Reus ha inaugurat La Ganxeta, el primer sistema de bicicleta compartida del Camp de Tarragona. En aquesta primera fase, s’han habilitat 250 unitats repartides en 21 estacions ubicades a la trama urbana. Tots elles es podran utilitzar les 24 hores del dia durant tot l’any.

El servei s’estrena aquest dimarts i durant tot el mes de febrer serà gratuït, perquè els usuaris puguin provar-ho. De fet, durant les primeres setmanes, La Ganxeta comptarà amb tres tècnics que informaran a peu de carrer sobre el sistema i resoldran els dubtes que puguin sorgir. A partir del març, la bicicleta costarà un euro al dia, amb diverses bonificacions. El consistori preveu acabar l’any amb més de 1.500 persones registrades.

“Per aquest govern és molt important la mobilitat verda, sostenible i saludable”, ha afirmat l'alcaldessa, Sandra Guaita, qui confia que La Ganxeta ajudi en “la lluita contra el canvi climàtic”. De fet, segons ha afirmat, aquest nou transport es suma a la resta de projectes desplegats a la ciutat per millorar la pacificació del trànsit al municipi com són el Pla de mobilitat urbana i sostenible, l’ampliació dels carrils bici i la millora dels serveis de bus, així com l’increment dels aparcaments públics municipals i dissuasius, entre d'altres.

De moment ja són més de 500 les persones que s’han registrat a l’aplicació. Tot i això, el regidor i president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, ha subratllat que la previsió és superar les 1.500 persones a finals d’any. A partir del 2025, el regidor no descarta iniciar la segona fase del projecte per tal d’ampliar el nombre d’estacions a altres zones de la ciutat.