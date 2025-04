L’empresa Ponentia invertirà més de 100 milions d'euros en un nou polígon logístic

L'empresa Ponentia invertirà entre 100 i 110 milions d’euros en la construcció d’un polígon industrial i logístic entre els termes de Montblanc i l’Espluga de Francolí, a tocar del polígon de Cimalsa. El projecte inclou una terminal ferroviària d’alta capacitat i es desenvoluparà en 110 hectàrees.

Després de reunir-se aquest dimarts al vespre amb els propietaris dels terrenys per explicar-los-hi el projecte, el director general de Ponentia, Rafael Peris, ha assenyalat que ara volen iniciar les converses amb els particulars. Peris ha indicat que tenen comptabilitzades un centenar de finques cadastrals i que calculen que hi podria haver una cinquantena de propietaris. “Volem arribar a acords amb ells i tenir els primers contractes firmats abans de l'1 de juny, preveiem un desenvolupament urbanístic ràpid, d'uns 24 mesos o 36 mesos màxim perquè puguin començar les obres”, ha apuntat.

Tot i que no ha anunciat els noms de les empreses que es podrien instal·lar al nou polígon industrial, Peris ha assegurat que estan parlant amb companyies “d’alt valor afegit”, com per exemple, tecnològiques o centres de dades “de nova implantació a Espanya i a Europa”. Segons el responsable de la companyia, la implantació del futur polígon és una “oportunitat de desenvolupament econòmic al territori” que ajudarà a “fixar territori i població”. En aquest sentit, ha apuntat que suposarà la creació d’entre uns 1.500 o 2.000 llocs de feina. Pel que fa als recursos que necessitarà, Peris ha assegurat que serà un polígon “net i sostenible”, “molt” basat en energies renovables.