Arrenca un macroprojecte per estudiar les malalties de la població

El macroprojecte Cohort IMPaCT estudiarà per què emmalalteix la població amb l'objectiu de prevenir i tractar les malalties. Durant vint anys, es farà un estudi exhaustiu que analitzarà les causes i l'evolució de la salut dels participants. La investigació, impulsada per l'Institut de Salut Carlos III del Ministeri de Ciència i Innovació i Universitats, s'iniciarà a nou municipis del Camp de Tarragona i hi participaran 4.000 usuaris. A Catalunya, es farà seguiment de 24.000 persones i al conjunt d'Espanya de 200.000.

"És el primer gran projecte a l'altura d'altres països europeus; fins ara molts dels resultats aplicats venen de cohorts estrangers sense saber si s'adapten a la nostra població", ha dit l'investigador principal, Josep Basora. El també director de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol ha detallat que començaran a estudiar les malalties comunes, com ara l'obesitat, però també altres com les cardiovasculars o el càncer. Les malalties mentals també seran un àmbit d'estudi prioritari.

Basora ha afirmat que el macroestudi arrenca a les comarques tarragonines per "l'excel·lència" dels seus investigadors. Alhora, ha negat que estigui relacionat amb el fet de voler estudiar la possible relació de determinades malalties amb la indústria petroquímica, instal·lada al territori.

L'investigador principal del projecte ha apuntat que els primers resultats del macroestudi podrien arribar d'aquí a cinc anys. Basora sosté que la majoria de les cohorts fetes han obtingut els resultats en un període comprés entre els cinc i deu anys. Amb tot, ha indicat que les primeres conclusions dependran del tipus de malaltia que s'investigui.