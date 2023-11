La Bisbal de Falset recupera el subministrament d'aigua potable als domicilis

La Bisbal de Falset ha recuperat el subministrament d'aigua potable als domicilis després de dos mesos. Els resultats de les darreres analítiques fetes a les reserves del pou que abasteix la localitat han estat favorables.

La sequera i l'increment del consum durant l'estiu per l'augment de població per segones residències va deixar aquest pou sota mínims. En les últimes setmanes però, la situació havia millorat i ja s'utilitzava l'aigua per altres usos.

L'alcalde, Òscar Vidal, ha apuntat que durant aquest temps els veïns han hagut de "subsistir" amb garrafes d'aigua i també gràcies a que les últimes pluges han permès recuperar una font, que brolla amb poca intensitat. Ara el dubte és si el pou té prou aigua per abastir la localitat a llarg termini.