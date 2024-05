Jutgen els membres d'una organització per obligar a prostituir-se 26 dones estrangeres

L'Audiència de Tarragona ha començat a jutjar aquest dijous 20 persones d'una suposada organització que explotava i obligava a prostituir-se a 26 dones estrangeres. Les víctimes treballaven i vivien en condicions "extremadament dures" en els vuit prostíbuls del grup, situats a Barcelona, Tarragona, Tortosa, Vilanova i la Geltrú i Sabadell.

Els fets es remunten entre els anys 2008 i 2010. Fiscalia els acusa de 41 delictes de prostitució, d'un d'associació il·lícita, d'un altre contra els drets dels treballadors, d'un delicte continuat de blanqueig de capitals i de dos més de falsificació de document oficial. Segons el fiscal, les dones havien d'estar les 24 hores del dia disponibles, els set dies de la setmana. També explica que les multaven si no complien amb el "règim intern del club". A tall d'exemple, les sancionaven si es negaven a mantenir relacions sexuals amb els clients, si no estaven sempre disponibles o si no complien amb els 21 dies estipulats pel reemborsament de la fiança que havien d'abonar per poder treballar en els seus locals. Segons el fiscal, les condicions laborals es fixaven quan les víctimes acceptaven la "plaça", les quals es trobaven en una situació de "necessitat" i "precària" perquè no disposaven de permís de residència a Espanya.

En l'escrit, el ministeri públic subratlla que per amagar els beneficis de l'activitat il·lícita, disposava d'una infraestructura formada per un bar a Tarragona, diversos locutoris i tres organitzacions no governamentals -les ONG Andando sin fronteras, Tantra Integral i Aura Tántrica-. Es tractaven d'unes "societats pantalles" amb les quals "ocultava" la seva activitat "real".

Per als màxims responsables els demana 15 anys de presó mentre que per a la resta d'integrants les peticions són de 13, 11, 9 i 6 anys.