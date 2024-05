L'Ajuntament de Tarragona proposa una trentena d'activitats per conscienciar sobre el canvi climàtic

L'Ajuntament de Tarragona ha organitzat una trentena d'activitats educatives i culturals amb l'objectiu de conscienciar sobre el canvi climàtic. Sota el nom 'Cultura o Extinció', aquest cicle oferirà, per una banda, actes centrats en la difusió i la reflexió -del 19 al 21 de juny-, i per una altra, un conjunt d'espectacles de carrer amb diferents disciplines artístiques, com el circ, la dansa, el teatre o la música -del 26 al 29 de juny-. El cicle 'Climactives', que arriba a la seva quarta edició, tindrà lloc del 10 de maig fins al 28 de juny amb espectacles, tallers i activitats que posaran damunt de la taula conceptes com l'emergència climàtica, el malbaratament de l'aigua, l'estalvi i l'eficiència energètica.

La primera part d'aquest programa es traslladarà al port de Tarragona, que per segon any, torna a col·laborar amb aquest cicle, acollint tres dies d'activitats davant del Tinglado 1 i el Refugi 1 del Moll de Costa, "esdevenint un veritable refugi climàtic per desenvolupar la part més reflexiva del cicle". Una nova edició també posarà el focus en la injustícia ambiental, les migracions per mar, la contaminació dels plàstics i l'emergència climàtica, entre altres, i farà no només amb format xerrada sinó també a través de la dansa, de la música i d'espais per tota la família.

La segona part del cicle 'Cultura o Extinció', "la més lúdica o festiva", es desenvoluparà del 26 al 29 de juny al voltant del Teatre Tarragona, el Passeig de les Palmeres, la Rambla Nova i la Plaça Verdaguer, que esdevindran els escenaris principals d'un total de 17 espectacles de carrer, 4 de sala i 4 tallers per a totes les edats.