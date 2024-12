Acord per la pesca

Els estats de la Unió Europea han arribat a un acord sobre la pesca d'arrossegament al Mediterrani, després d'unes discussions que s'han allargat diverses hores i que havien posat Espanya, Itàlia i França contra la proposta inicial de la Comissió.

Segons Brussel·les, el nou pacte assolit durant la matinada d'aquest dimecres permetrà que els pescadors amb vaixells d'arrossegament al Mediterrani puguin feinejar pràcticament els mateixos dies que fins ara si adopten noves mesures encaminades a millorar la sostenibilitat de la seva activitat. En una roda de premsa des de la capital belga, el comissari de Pesca i Oceans, Costas Kadis, ha reivindicat que l'acord permetrà mantenir l'activitat al sector i, alhora, garantir la qualitat dels estocs.

Mesures

Segons el document facilitat per la Comissió Europea i tal com ha detallat el mateix eurocomissari, l'executiu ha presentat un total de 12 mesures de compensació -i que poden ser acumulatives- per tal que els vaixells elegibles puguin incrementar l'assignació dels seus dies de pesca. A tall d'exemple, si una nau utilitza unes xarxes d'arrossegament determinades, aquesta podrà incrementar el nombre de dies feiners en un 9,3% respecte als 27 dies que plantejava inicialment la Comissió.

La llista de mesures compensatòries inclouen accions com el canvi de les portes que s'usen en les xarxes d'arrossegament i també es tenen en compte factors com ara que una embarcació estigui afectada per un període de veda. La posada en marxa de modificacions abans de l'1 de maig de 2025 també permetrà incrementar els dies de feina. Al mateix temps, jugarà a favor de l'augment de dies d'activitat el fet que un país aconsegueixi que un percentatge mínim de la seva flota apliqui mesures sostenibles.

En paral·lel, la Comissió Europea ha apuntat que els pescadors es podran beneficiar del Fons Europeu Marítim de Pesca i Aqüicultura per dur a terme part d'aquestes modificacions que contempla el document.

Valoració del sector

Poc després de conèixer l'acord, el secretari general de la Confederació Espanyola de Pesca, Javier Garat, ha apuntat que el sector pesquer del Mediterrani es troba davant "una nova volta de full". Si bé reconeix que el reglament és "complex" i que requereix un estudi "profund", alerta que "no tots podran complir" els esforços addicionals que s'han pactat per mantenir els dies de pesca.

"En definitiva, tindrà conseqüències socials i econòmiques sobre el sector del Mediterrani i veurem quants aconsegueixen sobreviure", ha manifestat.