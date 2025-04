Els treballadors de PortAventura faran vaga el 19 d’abril

Els treballadors de PortAventura World han convocat una jornada de vaga, de 24 hores, el pròxim 19 d’abril, coincidint amb Setmana Santa. La plantilla ho ha decidit en una assemblea després de diverses reunions amb l’empresa per negociar el nou conveni laboral, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2024.

El secretari general secció sindical UGT PortAventura, Paco López, ha reclamat un conveni “digne” i millores salarials, ja que, sosté, el 65% de la plantilla cobra el salari mínim. “Estem oberts a negociar, però això vol dir que l’empresa ha d’abandonar la seva postura intransigent, i sobretot, la seva pretensió de reduir els nostres drets”, ha exigit.

Segons López, els empleats del parc temàtic reclamen més transparència i que es resolguin problemes organitzatius, com els horaris, les hores de descans o els problemes de transport per anar a treballar. “El 65% de la plantilla cobra el salari mínim, que són 15.000 euros i escaig, en realitat, però treballen entre cinc i nou mesos a l’any, és a dir, que ingressen uns 8.000, 10.000 o 12.000; és una precarietat brutal”, ha denunciat. En aquest sentit, també ha lamentat que la companyia no pagui uns salaris “dignes”, malgrat que tingui “beneficis”.

Per ara, si la direcció no s’asseu a negociar, no descarten convocar noves jornades de vaga més enllà de la del 19 d’abril. Tot i això, López indica que estan oberts a reunir-se novament amb l’empresa. De fet, assenyala que s’hi reuniran en la mediació que farà el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat.

PortAventura World no ha rebut cap notificació

Segons fonts de PortAventura World, no han rebut cap notificació oficial per part del Departament d'Empresa i Treball en relació amb la possible convocatòria de vaga. “Com ha fet fins ara, la companyia continuarà treballant des de la responsabilitat i la voluntat d'entesa amb el Comitè d'Empresa i la representació legal de les persones treballadores”, han dit. Així mateix, han explicat que es tracta d’un procés que es va iniciar el desembre del 2024 i que aquest continuarà fins a assolir un acord “com en ocasions anteriors”. A més, des del parc d’atraccions assenyalen que tenen previst operar amb “total normalitat”, garantint l'experiència habitual a tots els visitants en totes les jornades d'obertura prevista.