Generalitat i CHE inicien les trobades tècniques per abordar el possible transvasament de l'Ebre al Priorat

La Generalitat i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han iniciat les darreres setmanes trobades tècniques per abordar el possible transvasament d'aigua de l'Ebre cap al Priorat. Des del Departament d'Acció Climàtica han valorat positivament que la CHE no s'ha oposat al projecte i es mostren "optimistes" respecte l'opció que l'inclogui en el pròxim cicle de planificació hidrològica que ha d'entrar en vigor el 2027. De fet, des de l'organisme hidrogràfic reconeixen la "situació crítica" que hi ha a la conca del Siurana i avancen que en l'esborrany del nou pla de sequera que elaboren s'ha definit "una nova unitat territorial d'escassetat" en aquesta zona per tal d'analitzar i aplicar mesures correctores amb més precisió.

Al gener, el Departament d'Acció Climàtica va presentar dos projectes per garantir un reg de suport al Priorat. Les dues propostes independents preveuen captar aigua del riu Ebre per abastir els pantans de la comarca i assegurar l'activitat agrària. D'una banda, es proposava portar l'aigua des de Garcia fins al pantà dels Guiamets i en paral·lel, al de Siurana. D'altra banda, es plantejava connectar el pantà de Margalef al canal Garrigues-sud. El projecte va aixecar polseguera ràpidament. La Plataforma en Defensa de l'Ebre i el Gepec s'hi van oposar, mentre que a diferència del que havia afirmat la Generalitat, la CHE va assegurar que no n'havia estat informada prèviament.

Amb tot, la previsió del Govern era enllestir-ho tot el 2027 i utilitzar 5 hm³ d'aigua anuals. Uns terminis que la CHE va descartar ràpidament perquè aquest projecte no es podria començar a tirar endavant fins, precisament, a finals del 2027, quan entri en vigor el pròxim cicle de planificació hidrològica. Segons Acció Climàtica calen tres anys d'obres i 60 milions d'euros, amb la qual cosa, en l'escenari més optimista, no es mouria aigua fins el 2030. Una opció que els pagesos del Priorat rebutgen per la necessitat imperiosa d'aigua que tenen a dia d'avui per la sequera.

En les darreres setmanes hi ha hagut converses entre els tècnics de la CHE i d'Acció Climàtica per estudiar la proposta, especialment la d'enviar aigua des de Garcia cap a l'embassament dels Guiamets i de Siurana. Des de la confederació, tot i que no parlen obertament d'aquesta iniciativa, sí que reconeixen que mentre no arribi la pluja cal "seguir buscant solucions viables des del punt de vista tècnic i econòmic per poder solucionar en el futur situacions semblants a les que s'estan produint ara a la conca del Siurana".