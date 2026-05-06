35 platges de bandera

101 platges i 24 ports de Catalunya han estat guardonats amb la Bandera Blava. És una distinció que s'atorga a 47 països dels 5 continents i que premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació dels serveis i la informació i l'educació ambiental.
35 d'aquestes platges se situen al litoral tarragoní, 27 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. Aquesta és la llista:
Cunit Llevant
Cunit
Cunit Ponent
Cunit
Segur de Calafell Llevant
Calafell
Segur de Calafell Ponent
Calafell
L’Estany Mas Mel
Calafell
Calafell
Calafell
El Francàs
El Vendrell
Sant Salvador
El Vendrell
Costa Daurada
Roda de Berà
Llarga
Roda de Berà
Els Muntanyans
Torredembarra
La Paella
Torredembarra
Altafulla
Altafulla
Tamarit
Tarragona
La Móra
Tarragona
Savinosa
Tarragona
L’Arrabassada
Tarragona
La Pineda
Vila-seca
Vilafortuny
Cambrils
Cavet
Cambrils
Prat d’en Forés - El Regueral
Cambrils
La Llosa
Cambrils
L’Esquirol
Cambrils
La Punta del Riu
Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant
L´Arenal
Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant
El Torn
Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant
L’Almadrava
Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant
Terres de l'Ebre
Sant Jordi d’Alfama
L'Ametlla de Mar
L’Alguer
L'Ametlla de Mar
Cala Forn
L’Ametlla de Mar
Cap Roig
L'Ampolla
Les Avellanes
L'Ampolla
Riumar
Deltebre
Les Delícies
La Ràpita
Les Cases d’Alcanar - El Marjal
Alcanar