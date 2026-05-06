Tarragona

35 platges de bandera

Llista de les platges guardonades amb bandera blava a la demarcació de Tarragona aquest 2026.

Redacción

Tarragona |

Playa de Sant Salvador (El Vendrell, Tarragona)
101 platges i 24 ports de Catalunya han estat guardonats amb la Bandera Blava. És una distinció que s'atorga a 47 països dels 5 continents i que premia la gestió ambiental, la seguretat de les zones de bany i les seves instal·lacions, la prestació dels serveis i la informació i l'educació ambiental.

35 d'aquestes platges se situen al litoral tarragoní, 27 a Tarragona i 8 a les Terres de l'Ebre. Aquesta és la llista:

Cunit Llevant

Cunit

Cunit Ponent

Cunit

Segur de Calafell Llevant

Calafell

Segur de Calafell Ponent

Calafell

L’Estany Mas Mel

Calafell

Calafell

Calafell

El Francàs

El Vendrell

Sant Salvador

El Vendrell

Costa Daurada

Roda de Berà

Llarga

Roda de Berà

Els Muntanyans

Torredembarra

La Paella

Torredembarra

Altafulla

Altafulla

Tamarit

Tarragona

La Móra

Tarragona

Savinosa

Tarragona

L’Arrabassada

Tarragona

La Pineda

Vila-seca

Vilafortuny

Cambrils

Cavet

Cambrils

Prat d’en Forés - El Regueral

Cambrils

La Llosa

Cambrils

L’Esquirol

Cambrils

La Punta del Riu

Vandellós i l’Hospitalet de l’Infant

L´Arenal

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

El Torn

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

L’Almadrava

Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant

Terres de l'Ebre

Sant Jordi d’Alfama

L'Ametlla de Mar

L’Alguer

L'Ametlla de Mar

Cala Forn

L’Ametlla de Mar

Cap Roig

L'Ampolla

Les Avellanes

L'Ampolla

Riumar

Deltebre

Les Delícies

La Ràpita

Les Cases d’Alcanar - El Marjal

Alcanar

