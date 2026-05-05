Demanen 25 anys de presó a l'home acusat de matar una dona

Fiscalia demana 25 anys de presó a l'home acusat de matar una dona el 22 de març de 2023 a Móra la Nova. Segons el ministeri fiscal, l'investigat i la víctima mantenien una amistat, tot i que uns anys abans havien mantingut una relació sentimental "curta". El processat va demanar-li que sol·licités préstecs personals d'uns 200 euros aproximats des del desembre de 2022 fins al març de 2023, provocant-li que tingués un deute que s'enfilava als 2.800 euros. Arran d'això, la víctima va exigir-li que li tornés els diners. L'acusat va propinar 50 punyalades a la dona a l'interior del seu vehicle. El fiscal el considera autor d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament i sol·licita una indemnització de 700.000 euros per als familiars.
L'home es troba en presó provisional des del 23 de març de 2023. La víctima tenia 25 anys quan es va produir el crim.
El judici amb jurat popular ha arrencat aquest dimarts amb les qüestions prèvies, la lectura dels escrits d'acusació i defensa i els al·legats de totes les parts. En aquesta jornada, també s'ha previst que declarin els familiars de la víctima. El judici s'allargarà fins a la setmana vinent.