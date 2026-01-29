UGT avala que s'allargui la vida útil de les nuclears garantint la plena seguretat

La UGT ha tornat a avalar que s'allargui l'activitat de les centrals nuclears, més enllà del calendari de tancament previst pel govern central. "No es tracta de decidir si volem nuclears o no. Les tenim i es tracta de veure si es pot allargar la seva vida amb plena garantia de seguretat", ha dit el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, des de les Terres de l'Ebre.
Álvarez ha assenyalat que l'energia nuclear és considerada "com una font d'energia neta" per la Unió Europea i que el país no es pot permetre deixar d'abastir-se'n.
Magatzem Temporal
La UGT també és partidària que Ascó (Ribera d'Ebre) aculli el Magatzem Temporal Centralitzat (MTC) de residus nuclears. "És una proposta positiva per al territori, que generarà activitat d'una alta qualitat", ha defensat Álvarez. Des del sindicat argumenten que un MTC millora "les condicions de seguretat" dels cementiris individualitzats que s'estan fent a cada nuclear.
Ascó ja s'havia proposat l'any 2010 per acollir l'MTC, però sense el suport del Govern i molta oposició territorial, l'executiu va acabar escollint el municipi de Villar de Cañas (Conca) per construir el magatzem estatal. L'any 2023, el govern va aprovar un nou pla de residus atòmics, el setè, amb el qual s'ha apostat per construir Magatzems Temporals individualitzats (MTI) a cada central nuclear. Set, en total.
Ascó tindrà l'MTI acabat a la primavera de 2027 i Vandellòs II aquesta pròxima tardor. També es farà un MTI a Vandellòs I (tancada des de 1989) per emmagatzemar les deixalles radioactives que custodia França fa més de dues dècades i que havien de retornar el 2017. L'empresa Estatal de residus radioactius Enresa ha pagat més de 150 milions d’euros de fiança per garantir a França que el retorn no s’allargaria indefinidament, i 700 milions d’euros més pels serveis de processament i compra de contenidors.