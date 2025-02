Impulsen un servei d'atenció psicològica per a famílies d'infants amb autisme

Todos En Azul, l'associació dedicada al suport de famílies amb nens amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) al Camp de Tarragona, incorpora un servei d'atenció psicològica dedicat al nucli familiar. Aquest és un programa "pioner "al territori, ja que brindarà assistència a les famílies de manera integral, segons han assegurat des de l'agrupació.

Benestar Familiar TEA, és un projecte que respon a la demanda creixent d'acompanyament psicològic dels socis de Todos En Azul, que han manifestat mitjançant enquestes i formularis. La iniciativa neix per a posar solució a la manca de suport i d'eines per a les famílies de nens amb autisme, segons ha apuntat la psicòloga i responsable del servei, Elisabeth Savall. El programa s'adreça als socis de l'associació, però les persones que no hi estiguin associades també podran demanar-ne informació.

Les necessitats dels pares de nens amb autisme detectades per les psicòlogues d'aquest servei són principalment la gestió de la frustració provocada pel diagnòstic o pel fet de veure que no estimulen prou l'aprenentatge dels seus fills. Savall ha explicat que quan els progenitors reben la diagnosi "passen un dol". "Tu t'has imaginat com serà la teva maternitat o paternitat i de sobte és completament diferent del que imaginaves, i hi ha un procés d'acceptació", ha apuntat.

L'objectiu és oferir-los acompanyament i donar-los eines per fer front al dia a dia. El servei proporcionarà assessorament escolar, teràpies individuals, de parella i grupals, i tallers. Es desenvoluparà a la seu que l'entitat té al barri tarragoní de Torreforta. Des de l'associació preveuen que en un futur s'implementarà també a Salou i Valls.