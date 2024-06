La Diputació de Tarragona avançarà diners per detectar fuites d'aigua en municipis

La Diputació de Tarragona ha decidit que avançarà 1,9 milions d'euros per al projecte que ha de permetre la detecció de fuites d'aigua en 120 municipis de la demarcació de menys de 20.000 habitants. Aquesta iniciativa està a l'espera de saber si rep una subvenció de 10 milions per part de fons PERTE.

La intenció és que aquests municipis puguin tenir una diagnosi de l'estat de la seva xarxa el 2027 per, després, fer les obres de reparació corresponents. La presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, ha apuntat: "la resolució ha d'estar al caure, ara al juny, però per guanyar temps hem acordat que comencem a tramitar-ho". "Comptem que la resolució serà positiva", ha pronosticat.

Un cop s'hagi acabat la diagnosi, els municipis podran demanar ajuts a la diputació per fer les obres de millores, que les finançarà fins a un 98%. Llauradó ha concretat que en algunes d'aquestes 120 localitats s'ha detectat que s'arriba a perdre fins a un 40% de l'aigua a través de les fuites. El projecte es complementarà en el futur amb dues fases més, que abordaran la digitalització i la governança en la gestió de l'aigua. De tot plegat se'n poden beneficiar unes 143.000 persones.

Conca de Barberà

Pel què fa al projecte de la Conca de Barberà, en les darreres setmanes el Consell Comarcal ha adjudicat les obres d'abastament d'aigua en diversos municipis de la comarca per un import de 3.339.105,48 euros més IVA. En la primera fase s'abordarà l'enllaç entre Sarral i Forès així com el de Sarral amb el seu dipòsit municipal amb la xarxa del Consorci d'Aigües de Tarragona. A banda, també està prevista la construcció d'un nou dipòsit comarcal a Forès, amb un cost estimat de 630.000 euros. Entre les dues actuacions, la Diputació de Tarragona hi aportarà 600.000 euros, ha anunciat Llauradó, que complementaran les aportacions del Consell Comarcal de la Conca de Barberà, de l'Agència Catalana de l'Aigua i dels municipis. Les obres està previst que comencin aquest setembre i acabin el juliol del 2025.