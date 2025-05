Incertesa amb la taxa turística

La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona ha lamentat el "desgavell" i la "inseguretat" al voltant de l'ajornament de l'entrada en vigor de la nova taxa turística. La presidenta de la FEHT, Berta Cabré, confia que el Govern aprovarà dimarts vinent el decret amb caràcter retroactiu per ajornar fins l'octubre l'entrada en vigor de la nova tarifa. Fins llavors, Cabré espera que l'executiu català estableixi un diàleg amb el sector per implementar modificacions al text i "adequar-lo a la realitat". "La realitat turística de Catalunya és molt diversa i s'hauria de tenir en compte en la modificació que es plantegi", ha afegit.

En aquesta línia, la presidenta de la FEHT proposa que la nova taxa turística no sigui igual al llarg de tot l'any, sinó que s'adeqüi tenint en compte la desestacionalització de la temporada. Alhora, també demana que sigui diferent en funció de la zona geogràfica on s'aplica. "No és el mateix el turisme de costa que el d'interior, ni el de ciutat o en zones menys turístiques, per tant, l'impacte que pot tenir la taxa és diferent", ha insistit. Pel que fa al recàrrec municipal, Cabré ha afirmat que la variació de la tarifa entre localitats pot suposar un "desconcert" entre els visitants i s'ha mostrat partidària de proposar un import conjunt i igualitari en funció de la destinació on s'apliqui, evitant que sigui diferent entre localitats veïnes.

Davant la recomanació del Govern al sector perquè no cobrin la nova taxa, des de la FEHT aconsellen als establiments adherits de no aplicar l'increment de la tarifa, pendents de l'aprovació dimarts vinent d'un decret amb caràcter retroactiu per ajornar la seva entrada en vigor a la tardor. Així, Cabré assenyala el termini fins l'1 d'octubre com un temps per establir un diàleg amb l'executiu català que sigui respost també amb "escolta activa" de les necessitats del sector.