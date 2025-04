Les metgesses pateixen el 69% de les agressions a facultatius

El Col·legi Oficial de Metges de Tarragona assenyala que les agressions han disminuït un 22%, "però la problemàtica continua". L'any passat es van registrar 167 facultatius agredits al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, una cinquantena menys que el 2023. D'aquests, un 69% (116 casos) eren metgesses.

Els àmbits més afectats són l'atenció primària amb 109 agressions registrades i les Urgències amb 39 casos. Les agressions verbals continuen sent "les més comunes", amb 79 casos d'insults i vexacions i 84 d'amenaces i coaccions. Els motius principals de les agressions continuen estant relacionats amb discrepàncies sobre l'atenció mèdica i els informes mèdics, així com per discrepàncies personals, temps d'espera per ser atès, o problemes de funcionament dels centres de salut.

De tots els casos, s'han tramitat 6 denúncies pels Mossos d'Esquadra i 5 han arribat a la justícia. Des del Col·legi de Metges de Tarragona i l'Ebre remarquen que "s'està fent emergir l'iceberg", que "es notifiquen les agressions, però no es denuncien prou". També alerten que "és possible que moltes agressions, com insults o faltes de respecte, no es notifiquin per la normalització o interiorització per part del personal mèdic, que assumeix aquestes situacions com a part de la seva activitat professional".

El COMT ha posat en marxa un botó de denúncia d'agressions al seu web i ja ha rebut 130 visites. Qualsevol col·legiada o col·legiat que sigui víctima d'una agressió ha de completar el formulari d'incidència, i els serveis jurídics de la institució treballaran conjuntament amb el professional per formalitzar la denúncia o, si s'escau, personar-se en el procediment judicial.