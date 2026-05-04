Més paciència

Queixes, resignació i enuig és el sentiment dels usuaris que han agafat els primers autobusos habilitats per Renfe a l'exterior de l'estació de trens de Valls en el primer dia de servei alternatiu. Aquest dilluns, Adif ha començat a executar les obres de millora de la infraestructura entre La Plana-Picamoixons i Sant Vicenç de Calders que obliguen a desviar el servei de la línia R-13 per Tarragona i Reus, com a R-14. Els treballs s'allargaran fins al 6 de juliol.
Diversos cartells informatius, tant a l'exterior com a l'interior de l'estació de trens de Valls, informen dels horaris del servei alternatiu per carretera entre Valls i Sant Vicenç de Calders o fins al Prat de Llobregat, així com una informadora de Renfe. Al voltant de les 7.15 hores d'aquest dilluns al matí han arribat dos dels autobusos habilitats per dirigir-se cap al Prat, un ha marxat buit i l'altre amb mitja dotzena de passatgers.
El president de l'Associació d'Amics del Ferrocarril de Valls i l'Alt Camp, Nil Magrinyà, ha assenyalat que el tall és necessari per millorar la infraestructura ferroviària per tal que els trens "puguin circular a la velocitat que toca i amb seguretat per l'interior dels túnels", però ha denunciat que s'han planificat els horaris i el servei alternatiu "a correcuita, tard i malament". "Sobretot aquests serveis d'autobús, no hi ha informació i no n'hi ha hagut fins a l'últim moment", ha etzibat. Magrinyà ha subratllat que des de l'entitat han treballat perquè hi hagués un autobús directe des de Valls a l'estació de Sants a primera hora del matí i un altre de tornada a la tarda. "En el primer dia d'estrena, ja no ha passat -aquest autobús-, tampoc surt a l'horari, el servei és tan dolent com sempre", ha afirmat.
Torna el servei a la R15
Els trens de passatgers de l'R15 tornen a circular aquest dilluns entre les estacions de Móra la Nova i Reus. No ho feien des de finals de gener, coincidint amb el temporal Harry que va causar el caos a tota la xarxa de Rodalies i en una línia que encara és lluny de recuperar la normalitat absoluta, ja que en el tram reobert hi ha onze Limitacions Temporals de Velocitat (LTV) i entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre el tall es manté. Amb tot, en la represa molt pocs usuaris. Hi ha quatre trajectes per dia i sentit que s'aturin a totes les estacions, si bé hi ha sis autocars complementaris que connecten Móra la Nova i Reus només fent parada a les Borges del Camp, i dos més que s'aturen a totes les estacions.